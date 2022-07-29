شاهد مخاوف من إقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء مجدداً

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن السيد عمار الحكيم قال بأن سمعة العراق هي خط أحمر مبينا وجود مخاوف حقيقية ان يتكرر مشهد يوم الاربعاء الماضي في اقتحام المنطقة الخضراء ودخول مقر البرلمان العراقي وتم اغلاق محيط المنطقة الخضراء الحكومية بأسلاك مع استنفار انتشار أمني مكثف حول تلك المنطقة التي تم اغلاق بواباتها.

وكان قد اكد الاطار التنسقي العراقي التمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، رغم تظاهرات التيار الصدري التي اقتحمت البرلمان وطالبت بتغييره.

وأعلن الاطار التسيقي بعيد التظاهرات التي اسفرت عن اقتحام المنطقة الخضراء الى مجلس النواب من قبل محتجين صدريين، بانه لا بديل عن محمد شياع السوداني مرشحا لرئيس الحكومة المقبلة.

تظاهرة تحمل رسالة مفادها أن الكتلة الصدرية، ان انسحبت من البرلمان لكنها لم تغادر المشهد السياسي، بالاعتماد على ورقة تحريك الجماهير.

الاعتراض على ترشيح السوداني هو العنوان العريض للتظاهرات الاخيرة التي أدت الى اقتحام البرلمان العراقي.

حيث أن لغة التصعيد بين الطرفين التيار الصدري والاطار التنسيقي تسود المشهد السياسي في العراق، ففي موقف خرجت به احدى الحسابات الالكترونية المقربة من الصدر المح، الى انه لن يتدخل مرة اخرى لفض أي تظاهرة قد يخرج بها جمهوره، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهتها قوى مختلفة للتظاهرة الاخيرة، ومنها انها أضرت بهيبة الدولة، وانها جرت في زمن حكومة انتقالية، قدمت التسهيلات لدخول المتظاهرين ألى منطقة تمثل مركز صناعة القرار السياسي في البلاد.

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