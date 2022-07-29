الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: إستشهاد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خروقات العدوان للهدنة مادة بحث بين اليمن والأمم المتحدة

مقتل ثمانية على الأقل جراء 'فيضانات مدمرة' في كنتاكي الأميركية

خارجيتا سوريا وكوريا الديمقراطية تؤكدان متانة العلاقات

جدار جنين يفجّر الخلاف بين أجهزة كيان الاحتلال

رسالة بايدن للكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان

شاهد.. نشيد 'سلام فرمانده' العابر للقارات يصدح في ثنايا اميركا