شاهد.. نشيد 'سلام فرمانده' العابر للقارات يصدح في ثنايا اميركا

العالم - إيران

وقد جرت هذه الانشودة الخالدة باللغة الانجليزية في ولاية هيوستون التابعة لولاية تكساس الأميركية حيث شارك في المراسم التي اقيمت لهذا الغرض الكثير من العوائل المسلمة في أميركا.

وتمت ترجمة هذا النشيد الذي اقيم ولأول مرة في مولد الامام الثاني عشر (ع) في مدينة لنكرود (شمال ايران) الى عدة لغات وهي: العربية والتركية والكردية والباكستانية والانجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات ولقيت اقبالا منقطع النظير من قبل الشعوب الاسلامية وغيرها التواقة للحرية والاستقلال.

يذكر ان أنشودة "سلام فرمانده" /سلام يا قائد / من أعمال فرقة "ماح" (مختصر ملت امام حسين أي: شعب الإمام الحسين (ع)) تم اداؤها اول مرة في مدينة لنكرود (شمالي ايران) ، بقصيدة للسيد مهدي بني هاشمي لنكرودي وأداء المنشد أبو ذر روحي، وانتاج حجة الإسلام سعيد نعيمي ، في 18 مارس/آذار 2022.