المجر تتفاوض مع روسيا لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز

العالم- أوروبا

وقال رئيس المجر (هنغاريا)، "نحن نتفاوض مع الروس لشراء 700 مليون متر مكعّب إضافية من الغاز، هذه الاتفاقية برأيي سنتمكن من الوصول إليها خلال الصيف. وبعد ذلك سنكون بخير تماماً".

وأعرب وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، خلال زيارةٍ أجراها إلى موسكو، الخميس الماضي، عن "أمله بزيادة حجم إمدادات الغاز من روسيا، مؤكداً أهميّة ضمان أمن الطاقة في بلاده".

ومن أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة، قررت الحكومة المجرية "شراء 700 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي من روسيا، بخلاف الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل.".

وفي وقت سابق، أعلن سيارتو، أن "المجر غير مستعدة لمناقشة الحظر الأوروبي على الغاز الروسي، وأنها لن تدعم فرض عقوبات ضد شركة "غاز بروم" أو مصرف "غاز بروم بنك" الروسيين".

كذلك، أكدت النمسا والمجر (هنغاريا)، أمس، "معارضتهما مقترح فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا، في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو".

وفي 21 أيار/مايو، أكد وزير الخارجيّة الهنغاري بيتر سيارتو، أنّ "اقتصاد بلاده سينهار في حال وقف إمدادات الغاز الرّوسي عن بلاده، إذ إنّ استصلاح مصافي الغاز لتلائم أنواعاً أخرى من الغاز الطبيعي سيكلّف خزينة بلاده 550 مليون يورو".