مقتل 40 أسير حرب أوكراني بغارة أوكرانية على مركز لاحتجاز الأسرى

العالم- روسيا

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قُتل 40 وأصيب 75 أسير حرب أوكراني. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 8 موظفين في عنبر العزل بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف البيان: "الليلة نفذ نظام كييف عمداً استفزازاً دموياً. فقد تعرض مركز الاحتجاز في منطقة يلينوفكا، والذي يضم أسرى حرب أوكرانيين، بمن فيهم مسلحون من تشكيل آزوف، لهجوم صاروخي من نظام الإطلاق الصاروخي الأميركي (هيمارس)".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، تعليقاً على دوافع الضربة الأوكرانية: "في الوقت الحاضر، ألقى عدد كبير من الجنود الأوكرانيين أسلحتهم طواعية، مدركين الموقف الإنساني تجاه أسرى الحرب من الجانب الروسي، كان هذا الاستفزاز الصارخ يهدف إلى ترهيب الجنود الأوكرانيين ومنعهم من أسرهم، ويجري التحقيق في ملابسات هذا الاستفزاز".