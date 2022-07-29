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العميد حاجي زادة: الغرب صنع الكيان المحتل لإضعاف الحكومات

العميد حاجي زادة: الغرب صنع الكيان المحتل لإضعاف الحكومات
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

شدد قائد قوات الجوفضائية التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد "أمير علي حاجي ‌زادة" على أن الغربيين صنعوا الكيان الصهیوني لإضعاف الحكومات، وفي اشارة الى المؤامرات التي حاكها المستكبرون لزرع هذه الغدة السرطانية في قلب الامة الاسلامية.

العالم - إيران

وجاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال المراسم الختامية لدورة اتحاد مكتب تعزيز الوحدة، مؤكدا ضرورة دراسة الخطابات القيمة لقائد الثورة الاسلامية التي يكشف فيها عن الكثير من المخططات التي يحوكها العدو ضد الاسلام والشعب الايراني المسلم لاختياره النظام الاسلامي.

وأشار العميد حاجي زاده الى تخرصات اعداء النظام الاسلامي والثورة الاسلامية المباركة بأن تخلي الشعب الايراني عن هذا النظام سيوفر له الرفاه الاقتصادي ويرفع عنه التهديد المستمر والضغوط السياسية والاقتصادية، موضحا ان السبب الرئيس في هذه المشاكل انما يعود لرفض الشعب الايراني التطبيع مع الكيان الصهيوني الارهابي.

وتابع قائد قوات الجوفضائية في الحرس الثوري قائلا: لولا انتصار الثورة الاسلامية والتفاف الجماهير حول الامام الخميني طاب ثراه وخلفه قائد الثورة الاسلامية لما كنا نصل الى هذه المرحلة من العزة والكرامة وكنا ندخل في حروب اهلية، والسبب في انتصارنا هو اعتمادنا على الله تعالى وامكاناتنا الداخلية.

واضاف يقول: لقد كانت دول المنطقة الى قبل عدة سنوات تسعى للحصول على اسلحة هجومية ضد ايران، الا انها اصبحت اليوم تطلب من الاخيرة منظومات دفاعية مما يظهر لو أننا نحصل على قوتنا واقتدارنا في الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها من الامور فإنهم سيحترمون شعبنا وهذا أمر ممكن.

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