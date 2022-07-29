بيسكوف: لا توجد خطط لإجراء محادثة بين بوتين وبايدن

العالم- روسيا

وقال للصحافيين، رداً على سؤال بشأن توقعات الكرملين من المحادثة المرتقبة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وما إذا كان من المقرر تنظيم لقاء أو محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن عقب هذه المحادثات، إنّه "ما من خطة بشأن المحادثة بين بوتين وبايدن".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنّها تسعى لإجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

في وقتٍ سابق اليوم، قال لافروف، الذي يقوم بزيارة لأوزباكستان، إنّ "التنسيق جارٍ بشأن موعد محادثته الهاتفية مع بلينكن".

في سياق آخر قال بيسكوف، اليوم الجمعة، أنّ "الكرملين لا يرى أيّ استعداد من الدول الغربية لتغيير مواقفها بخصوص الوضع في أوكرانيا".

وقال بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال عمّا إذا كان الكرملين يرى تغييراً في موقف الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية: "لا.. لا نرى".

وفرضت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الغربية النفط الروسي، واستهدفت القطاع المالي والمصرفي، غير أنّها انعكست سلباً على الدول الأوروبية، التي تستورد الغاز والنفط والحبوب والسماد من روسيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، قدّمت الدول الغربية، أو تعهدت بتقديم، أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لكييف، من قاذفات صواريخ محمولة ومركبات مدرعة، إلى بنادق وكميات هائلة من الذخيرة.

ونددت روسيا بتدفّق الأسلحة الغربية إلى منطقة الصراع في أوكرانيا، قائلةً إنّ "ذلك النهج يسكب الزيت على النار، ويخرج احتمالات مفاوضات السلام عن مسارها".