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مقدونيا الشمالية تسلم دبابات إلى أوكرانيا كانت ضمن خطة التفكيك

مقدونيا الشمالية تسلم دبابات إلى أوكرانيا كانت ضمن خطة التفكيك
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال مصدر بوزارة دفاع مقدونيا الشمالية، إن" السلطات سلمت لأوكرانيا دبابات من طراز "تي-72" كانت مدرجة ضمن خطة التفكيك".

العالم- أوروبا

وفي وقت سابق ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي في مقدونيا الشمالية، صور ومقاطع فيديو لقافلة شاحنات تحمل دبابات.

وردا على استفسارات وسائل الإعلام المحلية، لم تفصح وزارة الدفاع عن عدد هذه الدبابات، لكنها أشارت إلى حالتها الفنية.

وأضاف المصدر: "الحديث يدور عن دبابات من الجيل الثالث، والتي مع تطور التكنولوجيا في غضون بضع سنوات، ستكون غير قادرة على المنافسة وغير متوافقة مع متطلباتنا ومع العرض على المنصة الغربية. كان يجب في الفترة المقبلة تخصيص نفقات مالية للتخلص منها وهو أمر يعتبر غيرعملي".

ويشار إلى أنه بعد ذلك سيتم حل كتيبة الدبابات في مقدونيا الشمالية، ووفقا لاتفاق مع الولايات المتحدة، ستصل أول ست عربات مصفحة من طراز JLTV لجيش مقدونيا الشمالية إلى ميناء ثيسالونيكي الأسبوع المقبل.

وتؤكد وسائل الإعلام المحلية أن "مقدونيا الشمالية كانت تملك 31 دبابة من طراز "تي-72" حصلت عليها من روسيا الاتحادية خلال النزاع المسلح مع انفصاليين ألبان في عام 2001".

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مقدونيا الشمالية تسلم دبابات إلى أوكرانيا كانت ضمن خطة التفكيك