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مراسل العالم: انفجار داخل ملعب للكريكت في العاصمة الأفغانية كابل وانباء عن وقوع ضحايا اثر الانفجار

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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