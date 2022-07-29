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بالفيديو.. انفجار داخل ملعب للكريكت في العاصمة الأفغانية كابل

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أكدت انباء رسمية "وقوع 4 جرحى إثر الانفجار الذي استهدف تجمعا داخل ملعب للكريكت وسط العاصمة الأفغانية كابل.

العالم- أفغانستان

يتبع....

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