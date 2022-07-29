الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عشائر منبج: لن نفتح أبوابنا إلا للجيش السوري

عشائر منبج: لن نفتح أبوابنا إلا للجيش السوري
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت العشائر العربية في منبج، بمناسبة “إضراب الكرامة”، الذي نفذته أمس ردا على الممارسات القمعية والتعسفية لـ” قوات سورية الديمقراطية- قسد” الانفصالية، بيانا أكدت فيه أن أبواب منبج الموصدة لن تفتح إلا لبواسل أبطال الجيش العربي السوري حامي الأرض والعرض”.

العالم - سوريا

وشدد البيان، الذي وقعه زعماء 12 عشيرة عربية في منبج، أن اضراب أمس “يوم أغر في تاريخ شعبنا وعشائرنا في منبج العربية السورية وسفرا خالدا يضاف إلى أسفار العز والبطولة والشمم الذي عاشه وعبر عنه شعبنا”.

وأضاف البيان: “عندما تداعى إلى إضراب عام وشامل نفذ في منبج حين أغلقت الأبواب كاملة (أمام ميليشيات قسد)، فليست المسألة برميل نفط مسروق أو حفنة طحين معجون بالذل. إنه اغلاق للأبواب في وجه عصابة تقود مرتزقة استغلت ظروف البعض الصعبة الذين ندعوهم ونؤكد عليهم لترك العمل لدى ميليشيا قسد (عسكريين ومدنيين) ليحدد شعبنا في منبج وبعنوان واحد ومطلب واحد: قسد لم ولن يكون لكم وجود أو أثر بيننا وعلى أرضنا، ارحلوا غير مرغوب بكم حاملين معكم مشروعكم وأحلامكم الانفصالية”.

وختمت العشائر بيانها بالقول: “إن إضراب اليوم وإغلاق أبوابنا لن يفتح إلا لبواسل ابطال الجيش العربي السوري حامي الأرض والعرض، وأن خنساواتنا يحملن الجوري المنبجي والأرز ويقفن خلف تلك الأبواب بانتظار مراسم الفرح القادم لاستقبال جيشنا وحماة ديارنا الذين بات وقع أقدامهم يصل إلى مسامعنا، وهم يحملون محبة قائدنا الذي أرسلهم لخلاصنا وتحريرنا القائد الرمز بشار حافظ الأسد”.

وكان أبناء وفعاليات وعشائر منبج نفذوا أمس إضرابا واسعا أغلقوا خلاله جميع محالهم التجارية، ما شل الحركة التجارية في المدينة وزرع التوتر الأمني في نفوس قسد الانفصالية التي استقدمت تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حواجزها، خشية الدخول في مواجهات مع الأهالي، على غرار التي حدثت في حزيران الماضي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مقتل عنصرين وإصابة آخرين من "قسد" بقصف لمسيرة تركية شمالي الرقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالمحافظات الإيرانية

بالفيديو.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة“الفجر العظيم”في المسجد الأقصى

نصف مليون طلب للتطوع في مونديال قطر 2022

إتفاقيات 'أبراهام' ضمن استراتيجية البحرين الطويلة الأمد لهذا السبب

برميل النفط يصعد إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع

السفير الايراني الجديد يصل بيروت