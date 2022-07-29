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السفير الايراني الجديد يصل بيروت

السفير الايراني الجديد يصل بيروت
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصل السفير الايراني الجديد، مجتبى أماني، الى بيروت، اليوم الجمعة وسط استقبال من شخصيات رسمية وحزبية لبنانية.

العالم - إيران

ولدى وصوله، أكد السفير أماني أنه سيصب جل اهتمامه بتعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية-اللبنانية.

وكان في استقبال أماني، ممثلون عن مختلف الأحزاب اللبنانية، ونائب رئيس البرلمان اللبناني، الدكتور قبلان قبلان، والوزير السابق وعضو المجلس السياسي لحزب الله لبنان، محمود قماطي.

وكان يشغل سابقا "محمد جلال فيروزنيا" منصب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت منذ تموز/يوليو 2018 حتى الآن.

وكان أماني الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة وتولى مهام السفير الإيراني لدى لبنان اعتبارا من 24 تموز/يوليو الجاري.

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