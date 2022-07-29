بالصور.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالمحافظات الإيرانية

العالم - إيران

وقال رئيس المنظمة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني مهدي وليبور للتلفزيون الإيراني، فجر اليوم الجمعة، إنّ السيول طاولت 62 مدينة في 17 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، مشيرا إلى أن الفيضانات في ثلاث محافظات هي طهران، وسيستان وبلوشستان، والوسطى، خلفت 14 قتيلا و11 مفقودا.

من جهته، أعلن رئيس محافظة طهران محسن منصوري، اليوم الجمعة، وفق وكالة “نور نيوز” الإيرانية، مقتل 10 إيرانيين في السيول التي ضربت منطقة فيروزكوه، شرقي العاصمة طهران، الليلة الماضية، مشيرا إلى أن 16 شخصا أيضا مفقودون، وأن 12 آخرين أصيبوا.

في هذا السياق، ما زالت تحذيرات منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية تتواصل من استمرار السيول من جراء الأمطار الغزيزة التي ستغطي معظم مناطق البلاد حتى الإثنين المقبل، في مقدمتها العاصمة طهران، التي أعلنت فيها منظمة إدارة الأزمات في العاصمة حالة الطوارئ لثلاثة أيام.

كما أغلقت الأمطار والفيضانات طرقات ومطارات في عدة محافظات إيرانية، قبل أن يستأنف مطار "الإمام الخميني" الدولي في طهران، اليوم الجمعة، رحلاته.

والصور والمقاطع المصورة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران تظهر اجتياح السيول الشديدة الأحياء والبيوت وتدميرها منازل للمواطنين في مدينة فيروزكوه، شرقي طهران، وإمام زادة داود شمال غربها.

ودعت السلطات المحلية سكان منطقة إمام زادة داود إلى ترك منازلهم بعد تحذيرات الأحوال الجوية من استمرار السيول حتى يوم الإثنين القادم.



وادت السيول الحاصلة في السفوح الجبلية الواقعة شمال العاصمة طهران الى سيول وانهيارات ارضية في بعض المناطق فيها.



وقبل ايام ادت السيول في منطقة استهبان بمحافظة فارس جنوب ايران الى مصرع 21 شخصا فيما ادت خلال اليومين الاخيرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد الى مصرع عدة اشخاص.



كما شهدت محافظة فارس جنوب ايران، الجمعة والسبت الماضيين، سيولا مشابهة، أودت بحياة 23 شخصاً.

ووجهت جمعية الهلال الاحمر الايراني التحذيرات الى المواطنين بعدم التواجد في ضفاف الانهار والسهول المعرضة لحدوث السيول فيها، وهرعت فرق الانقاذ التابعة لها لتقديم المساعدة الاغاثية للمواطنين المتضررين.

واسفرت الامطار والسيول الناجمة عنها عن وقوع اضرار مادية كبيرة في الوحدت السكنية والمنشآت والطرق وانقطاع موقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق وقطع بعض الطرق خاصة في القرى والارياف.

كما شهدت محافظة فارس جنوب ايران، الجمعة والسبت الماضيين، سيولا مشابهة، أودت بحياة 23 شخصاً.