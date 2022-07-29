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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الحكيم: الحكومة القادمة يجب أن تعزز علاقاتها مع دول المنطقة وتحمي أمن جيرانها
الحكيم: ندين ونحذر من الاعتداء على العراق كما أن علينا حماية أمن جيراننا
الحكيم: ندين ونحذر من الاعتداء على العراق كما أن علينا حماية أمن جيراننا
الحكيم: التوازن الدولي في السيادة العراقية ضروري ويمكن من خلال موقعه الجغرافي أن ينمي الحوار الدولي في المنطقة
الحكيم: ندين التواجد التركي في العراق الذي يزعم الجانب التركي أنه بذريعة مكافحة الإرهاب
الحكيم: الكرامة العراقية ضرورة لابد منها ولا خير في العيش دون كرامة
الحكيم: نعم للدولة ونعم للقضاء بمحاربة الفاسدين وإجراء العدالة بكل جوانبها
الحكيم: سمعة العراق خط أحمر ويجب أن تهتم الحكومة بذلك
الحكيم: تقوية الدولة العراقية ضرورة كبيرة لتكون مقتدرة ومؤهلة لأداء دورها
الحكيم: على الحكومة أن تولي اهتماما كبيرا بمطالب الشعب
الحكيم: ندين التواجد التركي في العراق الذي يزعم الجانب التركي أنه بذريعة مكافحة الإرهاب
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش
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