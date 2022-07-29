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الحكيم: ندين التواجد التركي في العراق الذي يزعم الجانب التركي أنه بذريعة مكافحة الإرهاب

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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