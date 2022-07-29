كنعاني: البرنامج النووي الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

العالم - إيران

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى تعيين مندوب إيران الدائم الجديد لدى المنظمات الدولية في فيينا، وأضاف كنعاني في تغريدة له اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على تويتر: أعرب عن تمنياتي بالتوفيق للدبلوماسي المحنك، الدكتور محسن نذيري أصل، في مهامه الجديدة سفيرا ومندوبا دائما للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا وممثلا لبلادنا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: يتزامن تعيينه مع الذكرى السنوية لتأسيس هذه الوكالة في 29 تموز/يوليو عام 1957.

وكتب: بحسب النظام الأساس للوكالة، يتوقع أن يكون تعزيز الاستخدام السلمي وعدم الانحراف عن الأهداف السلمية للطاقة النووية، دون أي تمييز، من اهتمامات الوكالة ومديرها العام.

وذكّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدته: من المتوقع أن تفي الوكالة بمسؤوليتها في هذا المجال وفقا لنظامها الأساسي.