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خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني

الرئيس الإيراني: الوقوف إلى جانب الصّين الموحدة سياسة ثابتة لإيران

الرئيس الإيراني: الوقوف إلى جانب الصّين الموحدة سياسة ثابتة لإيران
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" التطورات الدولية والإقليمية الرئيسة، مشددا على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

العالم - إيران

وخلال اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة والذي استمر ساعة واحدة، إعتبر الرئيس الايراني تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية للدول، بأنها استمرارا لسياستها آحادية الجانب التخريبية، والتي أصبحت اليوم تهديدا لسلم وأمن العالم.

وأكد رئيسي، أن احترام السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضي الدول هي من المبادئ الأساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي هذا السياق، أكد رئيسي، أن دعم سياسة الصين الموحدة هي من اسس ومبادئ الجمهورية الاسلامية الإيرانية. أن تكون السياسة النهائية والمبدئية لجمهورية إيران الإسلامية.

وأكد الرئيس الايراني، التأكيد على عزم ايران للتطوير العلاقات مع الصين على كافة الاصعد، بغض النظر عن التطورات الدولية، معتبرا التعاون المستقل القائم على المصالح الوطنية للدول ذات السيادة بأنه النموذج الصحيح للحكم على المستويين الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة أن تسود العدالة والإنصاف في النظام الدولي الجديد، واعتبر أي محاولة أميركية لتكرار نموذج الحرب الباردة في العالم تثبت ضعف الولايات المتحدة وأفول قوتها.

ورداً على إشادة الرئيس الصيني بسياسة تطوير العلاقات والتعاون لطهران وما حققته في هذا المجال مع دول الجوار، أكد أية الله رئيسي أن هذا النهج المتخذ من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد وفر الأسس اللازمة للأمن الجماعي لغرب آسيا.

يتبع...

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