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الرئيسان الإيراني والصيني يؤكدان في اتصال هاتفي على رفض بلادهما للسياسات الضاغطة والأحادية وعلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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