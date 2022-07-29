مقتل وزير العدل الصومالي ونجله بانفجار لغم

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وأفادت إذاعة "مقديشو" الحكومية بأنّ "لغماً أرضياً انفجر لحظة خروج إبراهيم ونجله من أحد المساجد، ما أسفر عن مقتلهما"، مضيفةً أنّ "التفجير أسفر، كذلك، عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وفيما اتهم رئيس الولاية عبد العزيز محمود حسين "حركة الشباب" بالمسؤولية عن التفجير، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكان موقع "غاروي" الإخباري الصومالي أفاد، يوم الأربعاء، بمقتل حاكم مدينة ماركا عاصمة إقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال و10 أشخاص آخرين، إثر تفجير انتحاري في المدينة تبنته "حركة الشباب" المتطرفة.

وفي 17 تموز/يوليو، استهدف تفجير انتحاري فندقاً وسط مدينة جوهر، في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبلي جنوبي الصومال. وقال مصدر في الشرطة الصومالية إنّ "التفجير ناتج من سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ووقع عند فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلي".

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي " حركة الشباب" في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد الحركة المسلحة، التي تأسّست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة.