الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل وزير العدل الصومالي ونجله بانفجار لغم

مقتل وزير العدل الصومالي ونجله بانفجار لغم
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قتل وزير العدالة والشؤون القضائية حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، اليوم الجمعة، في تفجير لغم في مدينة بيدوة بولاية جنوب غرب الصومال.

العالم - إفريقيا

وأفادت إذاعة "مقديشو" الحكومية بأنّ "لغماً أرضياً انفجر لحظة خروج إبراهيم ونجله من أحد المساجد، ما أسفر عن مقتلهما"، مضيفةً أنّ "التفجير أسفر، كذلك، عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وفيما اتهم رئيس الولاية عبد العزيز محمود حسين "حركة الشباب" بالمسؤولية عن التفجير، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكان موقع "غاروي" الإخباري الصومالي أفاد، يوم الأربعاء، بمقتل حاكم مدينة ماركا عاصمة إقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال و10 أشخاص آخرين، إثر تفجير انتحاري في المدينة تبنته "حركة الشباب" المتطرفة.

وفي 17 تموز/يوليو، استهدف تفجير انتحاري فندقاً وسط مدينة جوهر، في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبلي جنوبي الصومال. وقال مصدر في الشرطة الصومالية إنّ "التفجير ناتج من سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ووقع عند فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلي".

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي " حركة الشباب" في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد الحركة المسلحة، التي تأسّست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة.

روابط ذات صلة

قتلى في هجوم انتحاري جنوب الصومال

مقتل 100 مسلح لـ'حركة الشباب' في إثيوبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتفاق وزراء زراعة سوريا والعراق ولبنان والأردن على تعزيز التبادل التجاري

'الجهاد الإسلامي' تنعى الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا

تشاهدون الليلة في بانوراما.. جهود تشكيل الحكومة العراقية في مهب الريح.. الإخوان المسلمون في مصر بين الواقع والطموح

ردا على مخاوف غربية بشأن ديمقراطية تونس.. قيس سعيد: أرفض التدخل الأجنبي

حرس الثورة الاسلامية ينفذ المناورات الاستخبارية التاسعة غربي البلاد

ألمانيا: الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه يونانية