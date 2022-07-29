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ألمانيا: الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه يونانية

ألمانيا: الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه يونانية
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أنّ "الجزر الواقعة في بحر إيجه، التي تطالب تركيا بالسيادة عليها، هي "جزر يونانية"، داعيةً أنقرة إلى "احترام سيادة أثينا".

العالم- أوروبا

وفي اليوم الثاني من زيارتها العاصمة اليونانية أثينا، قالت بيربوك، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، إنّ "جزر ليسبوس وخيوس ورودس اليونانية، وجزراً كثيرة أخرى، هي أراضٍ يونانية، وليس لدى أحد الحق في أن يشكك في ذلك".

وأضافت بيربوك: "الحكومة الألمانية لن تترك مجالًا لأي شكّ بواقع أننا نقف متضامنين مع اليونان"، داعيةً إلى "إجراء حوار بين البلدين المجاورين واحترام سيادة كلّ منهما".

وقبيل توجهها إلى تركيا، في زيارة تستمر يومين، شددت بيربوك على ضرورة "تسوية النزاعات بين شركاء حلف شمال الأطلسي عبر الحوار"، مشيرةً إلى أنّ "النزاعات في صفوف الحلف هي تحديداً ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حدّ تعبيرها.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية اليوناني "التسليم المرتقب لغواصات ألمانية إلى تركيا".

وقال ديندياس إنّ "مع هذه الغواصات، هناك خطر كبير أن يتزعزع ميزان القوى في شرق البحر المتوسط"، وأن "ترجّح كفة الميزان لمصلحة دولة وجهت، رغم كونها عضواً في حلف الأطلسي، تهديداً بشنّ حرب على اليونان".

وفي 7 حزيران/يونيو الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنّ "اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجه"، مؤكّداً أنّها "إن لم تتراجع عن هذا الانتهاك، فإنّ سيادتها عليها مشكوك فيها".

وتتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه في انتهاك لمعاهدتين رسميتين. وتشهد العلاقات بين البلدين اضطرابات متكررة منذ عقود ونزاعات حدودية، وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهام بانتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما.

وفي الأشهر الأخيرة، هدّدت أنقرة بالطعن في سيادة اليونان على جزرها في بحر إيجه، إذا واصلت نشر قواتها فيها.

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