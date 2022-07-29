'حماس': المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال

العالم - فلسطين

ونوّهت الحركة اليوم الجمعة، بأن قمع الاحتلال للمسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان والرافضة لاعتداءات مستوطنيه، "لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيزيده إصراراً على المضي في طريق التحرير والعودة".

وأكدت أهمية "تلاحم شعبنا في كل الساحات لكسر هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة"، مضيفة: "نشدّ على أيادي المقاومين والشباب الثائرين، الذين يواصلون رسم ملاحم البطولة والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية وعدوانه المتواصل، حتى دحر الاحتلال".

واستشهد الفتى الفلسطيني أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا) اليوم الجمعة، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المُغير، شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.