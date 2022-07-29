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'حماس': المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال

'حماس': المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً)، الذي ارتقى ظهر اليوم الجمعة، بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.

العالم - فلسطين

ونوّهت الحركة اليوم الجمعة، بأن قمع الاحتلال للمسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان والرافضة لاعتداءات مستوطنيه، "لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيزيده إصراراً على المضي في طريق التحرير والعودة".

وأكدت أهمية "تلاحم شعبنا في كل الساحات لكسر هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة"، مضيفة: "نشدّ على أيادي المقاومين والشباب الثائرين، الذين يواصلون رسم ملاحم البطولة والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية وعدوانه المتواصل، حتى دحر الاحتلال".

واستشهد الفتى الفلسطيني أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا) اليوم الجمعة، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المُغير، شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

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