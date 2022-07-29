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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مراسم تبديل رايتي حرم الإمام الحسين وحرم أبي الفضل العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة
مراسم استبدال رايتي الحرمين في كربلاء المقدسة
الرئيسان الإيراني والصيني يؤكدان في اتصال هاتفي على رفض بلادهما للسياسات الضاغطة والأحادية وعلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما
الحكيم: الحكومة القادمة يجب أن تعزز علاقاتها مع دول المنطقة وتحمي أمن جيرانها
الحكيم: ندين ونحذر من الاعتداء على العراق كما أن علينا حماية أمن جيراننا
الحكيم: ندين ونحذر من الاعتداء على العراق كما أن علينا حماية أمن جيراننا
الحكيم: التوازن الدولي في السيادة العراقية ضروري ويمكن من خلال موقعه الجغرافي أن ينمي الحوار الدولي في المنطقة
الحكيم: ندين التواجد التركي في العراق الذي يزعم الجانب التركي أنه بذريعة مكافحة الإرهاب
الحكيم: الكرامة العراقية ضرورة لابد منها ولا خير في العيش دون كرامة
مستغلاً تظاهرات التيار الصدري... زيباري يحرض على القضاء العراقي
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش
حرض هوشيار زيباري المتهم بالفساد المالي والمحروم من الترشح الى منصب رئاسة الجمهوريه العراقية على السلطة القضائية مستغلاً تظاهرات التيار الصدري المرتقبة، معلنا ان "مظاهرات السبت للتيار الصدري ستستهدف القضاء".
العالم-العراق
وجاء في تغريدة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري:
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
تظاهرات
التيار الصدري
الفساد
هوشيار زيباري
القضاء العراقي
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