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مستغلاً تظاهرات التيار الصدري... زيباري يحرض على القضاء العراقي

مستغلاً تظاهرات التيار الصدري... زيباري يحرض على القضاء العراقي
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

حرض هوشيار زيباري المتهم بالفساد المالي والمحروم من الترشح الى منصب رئاسة الجمهوريه العراقية على السلطة القضائية مستغلاً تظاهرات التيار الصدري المرتقبة، معلنا ان "مظاهرات السبت للتيار الصدري ستستهدف القضاء".

العالم-العراق

وجاء في تغريدة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري:

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