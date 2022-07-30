مصرع 53 شخصًا وفقد 16 شخصًا آخر جراء السيول الأخيرة في ايران

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وقال مهدي ولي بور في تصريح له مساء الجمعة 21 محافظة بالبلاد تضررت بسبب الفيضانات منذ بداية الاسبوع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم ( الجمعة).

وأضاف: ان 53 من المواطنين لقوا مصرعهم جراء السيول الأخيرة وهنالك 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقال ولي بور: ان الوفيات جراء السيول حدثت في محافظات طهران ومازندران وكرمان وجهارمحال وبختياري والمحافظة المركزية، ومعظم الضحايا في محافظة طهران كان في منطقة "امام زادة داود" ومنطقة زرين دشت في فيروزكوه.

وأضاف: 48 من مواطنينا فقدوا حياتهم في اليومين الماضيين فقط.

وقال ولي بور: "خلال هذه الفترة ، قمنا باسكان 3 آلاف شخص بصورة طارئة، وتم إنقاذ أكثر من 1300 شخص من حوادث مختلفة وتم نقلهم إلى أماكن آمنة ، واستفاد ما مجموعه 17638 شخصًا في البلاد من خدمات الإغاثة خلال الاسبوع الاخير".