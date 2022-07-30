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مسؤول يعدد المصالح السعودية الفرنسية المشتركة في اليمن

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي، ان جزء من اهداف زيارة محمد بن سلمان لفرنسا لها علاقة بالموضوع اليمني.

خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": يجب ألا ننسى المطامع السعودية الفرنسية المشتركة في اليمن، حيث تتواجد الشركات الفرنسية في حضرموت ودخول القوات السعودية الى هذه المحافظة، اي ان تقسيم الثروات ما بين الدولتين تقتضي ان يكون الموقف هناك موحد ما بين السعودية وفرنسا، اضافة الى السلاح الفرنسي الذي يزود الجيش السعودي في عدوان على اليمن.

واوضح، ان الدعم الفرنسي للسعودي لن يحصل ما لم تأخذ باريس نصيبها من كعكة الثروات اليمنية، ويكفي ان شركات توتال الفرنسية تمارس اغتصاب الحقول الغازية والنفطية اليمنية، اضافة الى شركات متعددة، معتبراً ان المطامع السعودية الفرنسية مشتركة في العدوان على اليمن.

ولفت اليوسفي ان السمة البارزة في محادثات بن سلمان وماكرون في باريس، هو النفط واسواق العالم النفطية وزيادة انتاج النفط واستئناف توريد الاسلحة الفرنسية الى السعودية.

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