السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء

العالم-لبنان

وقال السيد نصر الله في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية مساء الجمعة “من خلال إحياء عاشوراء وعيشها والتواصل معها كانت دائما تمد مسيرتنا والناس بالقوة والعنفوان والحماسة والصبر والثبات والاستعداد للتضحية وبالأمل والثقة بالله”، واوضح “هذا ما شهدناه ونشهده حتى اليوم وعلى مدى 40 عاما وخصوصا في المحطات القاسية والصعبة والحادة”.

واضاف السيد نصر الله “لا بد من التبريك للمسلمين جميعا بقدوم عام هجري جديد”، وتابع “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العام الجديد أفضل عليكم جميعا وعلى المسلمين وعلى اللبنانيين جميعا وعلى شعوب المنطقة”.

وتابع السيد نصر الله “شهدنا في الأربعين عاما الماضية أي منذ عام 1982 تطورًا كبيرًا نوعًا وكمّا في الاحياءات”، وقال السيد نصر الله “اليوم أيضا نبقى مع الحسين عليه السلام في هذا الشكل من أشكال البقاء وهو إحياء المناسبة”، وتابع “أسأل الله أن نوفق جميعا وفي كل المناطق وبكل الوسائل والإمكانيات المتاحة لإحياء هذه المناسبة بشكل أفضل وأنفع وأجدى وبما يرضي الله سبحانه وتعالى”، وأوضح “أنا بالعادة بعاشوراء أركز على الموضوعات ذات الطابع الديني والثقافي والتعبوي ولا أتناول الموضوعات السياسية التي نتركها لليوم العاشر، فإذا جد جديد خلال هذه الليالي واحتجنا إلى تعليق ما على حدث ما يستحق التعليق نحكي إن شاء الله لكن الأصل هو هذا النمط من الكلمات التي أكون في خدمتكم من خلالها”.

وقال “العزاء لكل العائلات التي فقدت أعزاء خلال الأسابيع القليلة الماضية من إخوة وأخوات وآباء وأمهات”، واضاف “أقتصر على ذكر السادة العلماء سماحة السيد محمد علي الأمين وسماحة الشيخ محمد أمين باقر وسماحة السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله وسماحة السيد علي الحسيني، وأتقدم إلى عائلاتهم الشريفة والكريمة والى أحبائهم وأعزائهم بأحر التعازي”.