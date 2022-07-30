استشهاد مسن فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بالضفة

العالم - فلسطين

وكان قواريق قد أصيب، الثلاثاء الفائت، إثر إطلاق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر على حاجز حوارة جنوب نابلس، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وحينها؛ أوضح شهود عيان أن قواريق كان يجمع العلب الفارغة من الشوارع، عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، مما أدى لإصابته.



وعلى إثرها وصلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للمكان، إلا أن قوات الاحتلال رفضت تسليمه لهم، ونقلته بمركبة إسرائيلية إلى الداخل المحتل.



يشار إلى أن حواجز الاحتلال تحولت بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من خلال القتل والاعتقال والاستجواب والإذلال.