أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 30 يوليو 2022

- كيهان ..

بلدان العالم تقبل على شراء النفط الايراني في تجاهل صريح للحظر الامريكي.

- جوان ..

القائد العام لحرس الثورة .. قدرة ايران جعلت بايدن يعود من جولته الاقليمية خالي الوفاض.

- آرمان امروز ..

الرئيس الصيني محذرا نظيره الامريكي بشأن تايوان .. من يلعب بالنار تحرق يديه.

- ايران ..

في ظل يأس الامريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي , الاعلان عن تشكيل حزب " الى الامام ".

- ابتكار ..

تفاقم الازمة السياسية في العراق باقتحام انصار التيار الصدري لمبنى البرلمان ببغداد.

- خراسان ..

هجوم انصار التيار الصدرى على البرمان يعرقل مسار تشكيل حكومة جديدة في العراق .

- رسالت ..

هنغاريا تتجاهل العقوبات الغربية على روسيا ببدء مباحثات مع موسكو لشراء الغاز .

_ قدس ..

انتقادات داخلية ودولية للرئيس الفرنسي لاستضافته لولي عهد السعودي رغم قضايا حقوق الانسان .

- آرمان ملي ..

الزعيم الكوري الشمالي يبدي استعداد بيونغ يانغ لدخول مواجهة مباشرة مع امريكا .

- عصر ايرانيان ..

وزير الخارجية .. البرنامج النووي العسكري للكيان الصهيوني تهديد خطير للسلام في العالم .

- اطلاعات ..

بلدان العالم تبدي رغبة كبيرة في استيراد النفط من ايران في تحدي للحظر الامريكي.

أهم مقالات الصحف الإيرانية

1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( وضع عقبات مرة اخري بمسار تشكيل حكومة )..

في الوقت الذي طفت فيه مؤشرات ايجابية على السطح حول قرب حدوث انفراج في الازمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ تسعة اشهر , اقتحم انصار التيار الصدري مبنى البرلمان ببغداد احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي لمحمد السودني لمنصب رئاسة الوزراء .

( ان الصدر اراد ان يقول بذلك ان القوى السياسية لا تسطيع تجاهل ثقل تياره رغم سحبه للنواب الصدريين من البرلمان )

ان مثل هذا التحرك يطرح تحديات جدية في مسار الجهود السياسية التي تستهدف تشكيل حكومة جديدة في العراق , فالتيار الصدري يدفع نحو نقل الازمة السياسية من اروقة المباحثات والحوار السياسي باطار العملية الديمقراطية الى ميدان التحديات في الشارع , وهذا ما عكسته تصريحات المتحدث باسم مقتدى الصدر , نمحمد صالح العراقي الذي حذر بان المظاهرات قد تستمر بشكل اوسع باصرار الاحزاب السياسية الاخرى على نهجها الحالي .

2-جوان ..

حول العراق ايضا كتبت صحيفة جوان في مقالها الذي يحمل علامة تعجب( الهجوم على البرلمان ورحابة صدر الكاظمي! ) ..

من الواضح تماما بأن اقتحام انصار التيار الصدري لمبنى البرلمان العراقي , محاولة لعرقلة الجهود والمشاورات السياسية لايجاد مخرج للازمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل تسعة اشهر.

(هناك رؤية تقول ان اقتحام الصدريين للبرلمان سيناريو مدروس ربما لرئيس الوزراء الكاظمي يد فيه)

اصحاب هذه الرؤية في العراق يرون ان موقف الكاظمي يدفع نحو التقليل من خطر هذا الحدث وابداء تسامح يصل لحد اللامبالاة الامر الذي يعطي ضوءا اخضرا لامكانية تكراره , ويقول اصحاب هذه الرؤية ان عرقلة تشكيل حكومة جديدة يعني بقاء الكاظمي في السلطة . وبالطبع عكس بيان مقتدى الصدر لانصاره تأييدا مبطنا بدعوتهم لمغادرة مبنى البرلمان بعد ايصال رسالتهم للاخرين وخاصة للمفسدين على حد تعبيره. وهذا الكلام يضعف الادعاء بأن اقتحام البرلمان تحرك تلقائي غير مخطط له مسبقا .

3- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاجواء بين امريكا وروسيا على خلفية الحرب باوكرانيا في مقالها ( ماذا وراء اول اتصال بعد الحرب ؟)..

من المقرر ان يجري وزير الخارجية الامريكي مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي خلال الايام القليلة المقبلة بطلب من الوزير الامريكي,

ان هذه المباحثات ستكون الاولى من نوعها بين البلدين منذ اندلاع الحرب باوكرانيا الامر الذي يطرح تساؤل عن اسباب هذا التغيير في الموقف الامريكي , وفي الحقيقة..

(تقف عدة عوامل وراء هذا الموقف الامريكي ابرزها فرض روسيا لواقع ميداني لايمكن للغرب تجاهله باوكرانيا )

وهناك ايضا عامل ظهور شروخ في الموقف الغربي ازاء موضوع العقوبات على روسيا وكذلك تبلور مؤشرات من ان الحرب الاوكرانية قد تستمر لفترة طويلة تاركة تبعات اقتصادية سلبية على اوروباحيث بدأت العديد من بلدنها تتململ مبدية سأمها من مواصلة الدعم الاقتصادي والعسكري المكلف لاوكرانيا .