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أمريكا تتراجع عن تصريحاتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار

أمريكا تتراجع عن تصريحاتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير إعلامي إلى أن البيت الأبيض أعلن أنه لا يملك أي دليل على أن روسيا تشتري طائرات دون طيار من إيران، مؤكدا أنه لا توجد إشارات على الشراء، وذلك بعد أسابيع من ادّعاء البيت الأبيض أن صفقة لمئات الطائرات دون طيار قد تكون قد حدثت بالفعل.

العالم - الأميركيتان

وخفّف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، من حدة المزاعم خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يشهد أي اتفاق "حدث بالفعل".

وقال كيربي: "لم نر أي مؤشرات على أي نوع من التسليم الفعلي أو شراء طائرات إيرانية دون طيار من قبل وزارة الدفاع الروسية".

وتأتي تصريحاته بعد أكثر من أسبوعين من تصريح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن واشنطن لديها دليل واضح على أن إيران تستعد لتسليم "عدة مئات" من الطائرات دون طيار إلى روسيا، وأن عملية البيع ستكتمل "ضمن جدول زمني مستعجل".

وأضاف أن التدريب على الطائرات الجديدة سيبدأ في غضون أيام، وذهب إلى حد الإشارة إلى أن عمليات التسليم ربما تكون قد بدأت بالفعل.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن التعاون العسكري للبلاد مع روسيا كان قبل الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية في يوليو/تموز، إن البلاد ليس لديها خطط لمساعدة روسيا في حرب أوكرانيا أو تقديم معدات عسكرية لأي من الجانبين.

وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، الأسبوع الماضي، إن إيران مستعدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى دول صديقة، وإن الطائرات الإيرانية المسيرة "تعمل في أماكن بعيدة وخارج حدودنا".

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