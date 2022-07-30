لحظة بلحظة..أنصار التيار الصدري في شوارع بغداد في ثاني خروج لهم منذ الاربعاء

العالم-العراق

وذكرت مصادر عراقية، أن المتظاهرين من أنصار التيار الصدري قد تجاوزوا الحاجز الأول للكتل الكونكريتية الموضوعة على جسر الجمهورية، كما تمكنوا من اجتياز الحاجز الثاني، بهدف العبور الى منطقة الخضراء، مشيرا إلى أن المتظاهرين تمكنوا من إسقاط بعض الكتل الخرسانية.

وأوضحت المصادر، أن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر الجمهورية، واجتياز عدة طرق مغلقة ليتوقفوا امام بواب التشريع للمنطقة الخضراء المقابلة لوزارة التخطيط.

ويسعى أنصار التيار الصدري إلى منع جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية التي لم يحدد موعدها لغاية الآن بشكل رسمي.

واقتحم المئات من أنصار الصدر الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة وترشيح محمد اشياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

واليكم أحدث الاخبار عن التطورات العراقية لحظة بلحظة...

-القوات الأمنية تفتح خراطيم المياه على المتظاهرين من اعلى نفق الزيتون

-مصادر: لا جلسة مقررة لمجلس النواب العراقي اليوم ولم يحدد موعد لجلسة اختيار الرئيس ورئيس الوزراء

-متظاهرون من أتباع الصدر يجتازون حواجز أمنية على جسر الجمهورية للوصول إلى المنطقة الخضراء

- مجموعات من أنصار التيار الصدري عبرت جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء

- أنصار التيار الصدري ينتشرون على جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة

-متظاهرو التيار الصدري يصلون إلى بوابة المنطقة الخضراء بعد عبور جسر الجمهورية

- أنصار التيار الصدري يتوجهون من الرصافة في ساحة التحرير إلى الكرخ المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء

عبور المتظاهرين العراقيين حاجز الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية

وأظهرت عدد من الصور، اليوم السبت، اللحظات الأولى لإسقاط المتظاهرين الحاجز الأول من الكتل الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية وسط بغداد.

وتظهر الصور، تجمهر المتظاهرين أمام الحواجز الكونكريتية، قبل أن يسحبوها ويسقطوا الحاجز الأول منها، ثم ينتقلون إلى الحاجز الثاني.