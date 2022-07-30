استعداد الشعب البحريني لاحياء عاشوراء وقرار وزير الداخلية بشأنها!

خاص بالعالم

هذه المناسبة الدينية التوعوية الارشادية في كل المقاييس وكانت لها خصوصية معينة عند شعب البحرين الاصيل.

هذا الاسبوع، كان نشطاء البحرين لديهم موضوع مهم في مختلف المنصات الرقمية، ونشروا بعدد كبير من مقاطع الفيديو الذي تظهر مدى استعداد البحرينيين لاحياء عاشوراء الامام الحسين "عليه السلام"، والتي وصل بها الى ان وزير الداخلية راشد آل خليفة تحدث عنها شخصياً واراد ايضاً من النظام البحريني ان يستقبل هذه المناسبة الدينية على طريقته الخاصة باتخاذ هكذا قرار...

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