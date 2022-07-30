انتهاء الرحلات الجوية لعودة الحجاج الايرانيين الى الوطن

العالم - ايران

وقال شمس الدين فرزادي بور في تصريح اليوم السبت: تمت عملية عودة هؤلاء الحجاج في 16 يومًا بمتوسط ​​11 رحلة في اليوم، والتي وصلت إلى 14 رحلة في بعض الأيام، وبعدد محدود من الطائرات عاد 39548 حاجًا إلى البلاد ، أكثر من 11 ألفًا منهم عبر مطار الإمام الخميني (رض).

واضاف: خلال الرحلات المغادرة في غضون 21 يومًا، تم تنفيذ 162 رحلة جوية من 18 مطارًا في البلاد لنقل الحجاج إلى أرض الوحي.

وأعرب عن تقديره وشكره لجميع العاملين في المطارات والمسؤولين عن نقل الحجاج وإعادتهم، وقال: بجهود العاملين على مدار الساعة، تم أحيانًا تغيير محركات بعض الطائرات في فترة وجيزة، وحتى الطائرات كانت جاهزة للطيران في فترة قصيرة من الزمن، مشيرا الى اعداد محطة سلام الخاصة بالحجاج بمطار الامام الخميني، في وقت قصير.

واضاف فرزادي بور: اليوم، هبطت الرحلة الأخيرة للحجاج في مطار الإمام الخميني في الساعة 5:50 صباحًا وعادت آخر مجموعة من الحجاج الإيرانيين الى الوطن.