السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أفغانستان.. غوتيريش يكشف عدد ضحايا 'الصادم' في مباراة الكريكت

أفغانستان.. غوتيريش يكشف عدد ضحايا 'الصادم' في مباراة الكريكت
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

انفجرت قنبلة يدوية خلال مباراة كريكيت في كابول، ما أسفر عن مقتل 19 مشجعا على الأقل، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

العالم - أفغانستان

وفاجأت تصريحات غوتيريش المجتمع الدولي، عندما أعلن على حسابه الرسمي، مقتل 19 شخصا على الأقل، لأن الأخبار جاءت مخالفة لما أعلنت عنه طالبان ومسؤول رياضي في أفغانستان.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم شرطة كابول المعين من طالبان، إن المباراة توقفت لفترة وجيزة بسبب انفجار القنبلة، لكنها استمرت في وقت لاحق.

وقال نسيب خان، الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الأفغاني: "وقع انفجار خلال المباراة، وأصيب 4 مدنيين من الجمهور بجروح".

ولكن غوتيريش أكد في تغريدة فجر السبت: "استنكر بشدة الهجوم داخل ملعب الكريكت في كابول، والذي أودى بحياة 19 مشجعا على الأقل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في ملعب الكريكيت الدولي في كابول، حيث تجمع عدة مئات من الأشخاص لمشاهدة المباراة بين باند إي أمير دراغونز وبامير زالمي.

وبعد الانفجار، عادت المباراة للاستئناف بشكل غير متوقع، وتم استكمال اللقاء، وفقا للمصادر الرسمية.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. انفجار داخل ملعب للكريكت في العاصمة الأفغانية كابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سياسي عراقي مخاطبا المتظاهرین: لاتخرج في تظاهرات هي ليست لك

محكمة أمريكية تأمر المشير حفتر بدفع تعويضات لعائلات ليبية

قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

شاهد بالفيديو.. العراق؛ توافق الاطار التنسيقي والتيار الصدري مصلحة عليا

بالفيديو.. الانتهاء من استبدال كسوة الكعبة المشرفة

عمال أجانب ضحايا القصور الحكومي في الإمارات بمواجهة السيول