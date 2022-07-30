قدسية مكة المكرمة ترخص امام التطبيع

العالم - انقلاب الصورة

وحدث ذلك بعد ان تسلل غيل تماري مراسل القناة 13 العبرية الی مكة المكرمة واعد تقريراً عن السعودية متفاخراً بوصوله الی مكة التي "لايدخلها الا المسلمين".

وتجول المراسل الاسرائيلي قرب الحرم وزار مشعر منی والتقط صورة علی جبل عرفات.

وحاولت السلطات السعودية التغطية علی هذا الحادث بصورة خجولة حيث اعلنت احالة مواطن الی الأمن العام بسبب مخالفته الانظمة وادخال صحفي غيرمسلم اميركي لمكة.

وحاولت قنوات سعودية تبرير هذه الخطوة بأنها عمل فردي والمرجون لها، يحاولون الاصطياد في الماء العكر لتشويه صورة السعودية.

وسخر المعارض السعودي عمر الزهراني من هذه التبريرات مؤكداً ان المراسل الاسرائيلي جال في مكة ونشر عدة تقارير وصور له ولم تحرك السلطات السعودية أي ساكناً وهذا يدل علی رضائها علی هذه الخطوة التطبيعية والا فمئات والاف المواطنون ممنوعون من الوصول مكة والمدينة حتی لتأدية العمرة.