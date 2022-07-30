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مراسل العالم: اصابة 8 من القوات الامنية و 15 من متظاهرين جراء المواجهات الحالية في المنطقة الخضراء

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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