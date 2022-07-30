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رئيس الوزاء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

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