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مراسل العالم: اصابة 8 من القوات الامنية و 15 من المتظاهرين جراء المواجهات الحالية في المنطقة الخضراء

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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