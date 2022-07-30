السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

السواد يخيم على المدن الايرانية لإحياء ذكرى واقعة كربلاء يوم عاشوراء

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

يُحيي الإيرانيون مراسم عاشوراء التي تبدأ معَ بداية شهرِ محرم الحرام مطلعَ السنة الهجرية الجديدة، حيثُ تقامُ مراسمُ عزاء ذكرى استشهاد سبط النبيِ محمد (صلى اللهُ عليه وآله) وأهلِ بيتِه وانصارِه فيما جرتْ الاستعدادتُ  لإحياءِ مراسمِ عاشوراء قبلَ حلولِ شهر محرم الحرام.

خاص بالعالم

روابط ذات صلة

بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق على شكل انفرادي من دون تأشيرات الدخول

بري بمناسبة ذكرى عاشوراء: محطة لإرساء قواعد خلاص الإنسان وإنقاذ الأوطان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة: ضغوط أمريكية على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي

إثيوبيا تخبر مصر باستمرارها في ملء سد النهضة والقاهرة تشكوها لمجلس الأمن

حرب أوكرانيا.. المعارك تشتد فصولها في الشرق وكييف تعلن تدمير قواعد روسية في خيرسون

تعيين رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية رسمياً

شاهد بالفيديو.. هل سيقدم السوداني اعتذاره عن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية؟

شاهد بالفيديو.. محلل سياسي.. نحمل السيد الصدر مسؤولية استخدام الجماهير