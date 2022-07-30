تعيين رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية رسمياً

العالم-سوريا

وتحدثت النائبة الثانية لرئيس الجمعية الوطنية فانيسا مونتيرو في كلمة لها عن تاريخ العلاقات السورية الفنزويلية مشيرة إلى القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين على مستوى القيادة والحكومة والشعب.

واستعرضت مونتيرو مواقف الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز تجاه سورية وشعبها والأسس المتينة التي تربط البلدين لافتة بشكل خاص إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تدعيماً لمواقفهما السياسية وصمودهما المشترك في وجه ما يتعرضان له من إجراءات أمريكية وغربية قسرية أحادية الجانب وغير ذلك من سياسات غربية أخرى معادية لهما كما أشارت إلى أهمية دور الجالية العربية السورية في فنزويلا ومساهماتها في مختلف أوجه الحياة العامة.

بدوره استذكر عماد صعب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية في كلمة له مواقف الرئيس تشافيز تجاه سورية وزيارته التاريخية إلى دمشق عام 2010.

بدوره أشار القائم بأعمال السفارة السورية بالنيابة في كلمة له إلى أن العلاقات بين الشعبين والبلدين تتخطى حدود الصداقة التقليدية لتصل إلى درجة الأخوة والتكامل معبراً عن أمله في أن يكون تشكيل هذه اللجنة خطوة رئيسية نحو تعزيز التعاون والتنسيق ليس فقط بين برلماني البلدين بل في جميع المجالات الممكنة ولا سيما فيما يتعلق بموضوع التصديق على عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم والصكوك القانونية الأخرى الموقعة بين الحكومتين السورية والفنزويلية لتدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وأوضح ديركي أن السفارة السورية في كاراكاس تقف دائماً على أتم الاستعداد للمساعدة في الوصول إلى تحقيق المزيد من التقارب والتكامل بين البلدين.

بعد ذلك أدى رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية القسم القانوني أمام نائبة رئيس الجمعية الوطنية مونتيرو ثم جرى التوقيع على وثيقة إنشاء اللجنة المذكورة.

حضر الحفل كل من روي دازا نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الفنزويلي وزياد الحمد رئيس منظمة (فيا أراب فنزويلا) وميشيل مظلوم رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الفنزويلي وجورج الياس رئيس النادي السوري في كاراكاس وأعضاء اللجنة.