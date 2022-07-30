المعارك تشتد فصولها في الشرق وكييف تعلن تدمير قواعد روسية في خيرسون

العالم - روسيا

بالمقابل قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه قتل العشرات من الجنود الروس ودمر مستودعين للذخيرة خلال قتال في منطقة خيرسون محور الهجوم المضاد لكييف في الجنوب وحلقة وصل رئيسية في خطوط الإمداد الروسية.

واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خيرسون – وفقا لتقدير مسؤولي الدفاع البريطانيين – مما يجعل الجيش الروسي التاسع والأربعين المتمركز على الضفة الغربية للنهر في وضع ضعيف.

وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا في بيان إن أكثر من 100 جندي روسي وسبع دبابات دمرت في قتال يوم الجمعة في منطقة خيرسون، وهي أول بلدة رئيسية سيطرت عليها قوات روسيا بعد بدء عمليتهم العسكرية في 24 فبراير شباط.

*انفجار في السجن

في السياق، اتهم الجانب الروسي قوات كييف بشن هجوم صاروخي قتل على الأرجح العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في مقاطعة دونيتسك الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 سجينا قتلوا وأصيب 75 في سجن ببلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة.

كما نشرت الدفاع الروسية اليوم السبت قوائم بأسماء أسرى الحرب الأوكرانيين الذين قتلوا وجرحوا جراء الضربة الصاروخية التي استهدفت بها القوات الأوكرانية مركز احتجازهم في يلينوفكا الخميس ، بحسب المصادر الروسية.

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن الضربة الصاروخية، مدعية إن المدفعية الروسية استهدفت السجن لإخفاء سوء معاملة المحتجزين هناك، على حد تعبيرها.