السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطار التنسيقي: نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة في بغداد ولا سيما التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام البرلمان

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة: ضغوط أمريكية على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي

إثيوبيا تخبر مصر باستمرارها في ملء سد النهضة والقاهرة تشكوها لمجلس الأمن

حرب أوكرانيا.. المعارك تشتد فصولها في الشرق وكييف تعلن تدمير قواعد روسية في خيرسون

تعيين رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية رسمياً

شاهد بالفيديو.. هل سيقدم السوداني اعتذاره عن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية؟

شاهد بالفيديو.. محلل سياسي.. نحمل السيد الصدر مسؤولية استخدام الجماهير