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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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الإطار التنسيقي العراقي: الدولة ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر وعلى جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة
مراسل العالم: أنصار التيار الصدري يقتحمون البرلمان العراقي مجددا ويعلنون اعتصاما مفتوحا
الإطار التنسيقي العراقي: ندعو جماهير الشعب العراقي للوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة
الإطار التنسيقي العراقي: نوصي بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد
الإطار التنسيقي: نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف التصعيد كامل مسؤولية ما قد يتعرض له السلم الأهلي بهذه الأفعال المخالفة للقانون
الإطار التنسيقي العراقي: ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور للتظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها
مراسل العالم: ارتفاع عدد الجرحى جراء المواجهات الى اكثر من 30 وانباء عن استشهاد احد المتظاهرين
الإطار التنسيقي: نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة في بغداد ولا سيما التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام البرلمان
مراسل العالم: اصابة 8 من القوات الامنية و 15 من المتظاهرين جراء المواجهات الحالية في المنطقة الخضراء
رئيس الوزاء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة
مراسل العالم: ارتفاع عدد الجرحى جراء المواجهات الى اكثر من 30 وانباء عن استشهاد احد المتظاهرين
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش
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