مسؤول ايراني: عمليات صيانة طائراتنا وطائرات ٤ دول تجري داخل البلاد

العالم - ايران

وشدد هذا المسؤول على ان ايران لم تكشف عن اسماء هذه الدول بسبب الحظر الظالم الذي تفرضه اميركا على ايران وبعض الدول.

وتابع قائلا: خلال ثمانية اشهر الماضية لم تخرج أية طائرة الى خارج ايران للصيانة اذ أن كل عمليات الصيانة تجري في داخل البلد بيد الخبراء الايرانيين اضافة الى أنه يتم انتاج قطع الغيار الخاصة بالطائرات في ايران رغم صعوبة ظروفها.

وأشار الى أن شركة الخطوط الجوية تقوم بالتعاون مع الشركات المعرفية بتوفير قطع الغيار، موضحا أن بعض القطعات الاستهلاكية يتم توفيرها في داخل ايران فيما يتم استيراد البعض منها من الخارج.

وتطرق الى الرحلات الجوية الى العراق بمناسبة الاربعين قائلا: ان الجانب العراقي فرض بعض القيود في مطار النجف الاشرف حيث يطالب من كل زائر ايراني مليونين و500 الف تومان، ونحن الان نتشاور معهم في هذا الخصوص.