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محلل سياسي: المشكلة تكمن في الاحزاب العراقية وهي من جاءت بالكاظمي

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

حذر المحلل السياسي العراقي احمد السراجي، من ان العراق يمر بمرحلة تاريخية تستوجب من الجميع ان يعوا بان البلد على كف عفريت، وان العراق وصل اليوم الى نقطة اللاعودة.

خاص بالعالم

وقال السراجي في حديث للعالم: ان البرلمان العراقي بأنه الحل الوحيد للتداول السلمي للسلطة.

واوضح السراجي، ان الاحزاب السياسية هي التي من جاءت بالكاظمي والمشكلة تكمن في الطبقة السياسية، وما نشهده اليوم من تراخي من قبل الدولة يعود سببه الى قوة الاحزاب، مؤكداً انه يجب بناء مشروعاً وطنياً يشمل جميع المكونات.

واضاف السراجي، لو اجري استفتاء محايداً فانه سيظهر ان الكل متمذمر مما يحصل.

هذا وقد اقتحم حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

وافاد مراسل العالم في بغداد، ان الانباء تشير الى ان التظاهرات لن تتوقف في القريب العاجل، وذلك لتوافد المحتجون صوب ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

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