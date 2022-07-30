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العطش يهدد 50 مدينة مغربية !

العطش يهدد 50 مدينة مغربية !
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

دق وزير الماء المغربي، نزار بركة، ناقوس الخطر بخصوص تهاوي مخزون الماء في البلاد.

العالم - المغرب

وتسارع السلطات المغربية الزمن لتطويق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، معلنة مجموعة من الإجراءات لترشيد استعمال الموارد المائية وكبح إهدارها، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته البلاد الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية.

وفي ظل ما وصفته بالوضعية "الصعبة"، دعت وزارة الداخلية المغربية، في دورية لها، الولاة والعمال إلى تفعيل لجان المياه للسهر على تطبيق إجراءات صارمة لعقلنة استعمال المياه.

ونصت الدورية، على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.

كما شددت على ضرورة حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات.

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