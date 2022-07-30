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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الصحة العراقية: اصابة 125 شخصاً من المتظاهرين وقوات الامن في المنطقة الخضراء
زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يدعو التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح ومباشر
الحكيم: في الوقت الحالي العملية السياسية في العراق فقدت بريقها واملها في الشارع
مراسل العالم: المتظاهرون يدخلون بشكل مريح الى البرلمان العراقي وهم منتشرون في كل مكان بالمبنى وقد تم نقل الاطعمة اليهم
مراسل العالم: كانت هناك تسهيلات لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء
مراسل العالم: القوات الامنية متواجدة ولكنها تتخذ موقف المتفرج
مراسل العالم: الاطار التنسيقي اكتفى باصدار بيان ولم يحدد فيه موعد التظاهرة التي دعا اليها
مراسل العالم: هناك من تم وصفه بالمندسين الذين قاموا باستهداف المتظاهرين
مراسل العالم: وزارة الصحة العراقية اعلنت عن استقبال المستشفيات لستين جريحا
مراسل العالم: الكتلة الصدرية التي خرجت قبل اسابيع من البرلمان دخلت اليوم جماهيرها الى مجلس النواب
الحكيم: في الوقت الحالي العملية السياسية في العراق فقدت بريقها واملها في الشارع
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
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