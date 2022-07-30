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زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يدعو التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح ومباشر

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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