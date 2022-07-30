محلل: التيار الصدري قام بتغييب العملية السياسية خلال دعمه للكاظمي

خاص بالعالم

واوضح المياحي في حديث لقناة العالم،، كان يفترض ان تعرف الكتل السياسية كيفية التعامل مع هذه الكتل البشرية من المتظاهرين، وكان يفترض ايضاً ان على التيار الصدري ان يعلم ان انسحابه من البرلمان العراقي سيؤدي الى هذه الفوضى الراهنة.

واضاف المياحي، انه لايوجد ما يسمى "حسن الظن" في العملية السياسية.

وتابع المياحي يقول: ان سقف مطالب التيار الصدري سيكون عاليا اذا تم التفوض لتهدئة الامور، واذا لم يتم الذاهاب الى تهدئة الموقف فانها ستستمر بالتصاعد.

ولفت المياحي الى ان الجماهير قد دخلت اليوم الى البرلمان العراقي اليو ولربما ستكون الامور اسوأ مستقبلا.

وكان مراسل العالم في بغداد قد افاد، بان الكتلة الصدرية التي خرجت قبل اسابيع من البرلمان العراقي أدخلت اليوم جماهيرها الى مبنى مجلس النواب. واكد ان المتظاهرين دخلوا بشكل مريح الى البرلمان وهم منتشرون في كل مكان بالمبنى وقد تم نقل الاطعمة اليهم، مشيراً الى انه كانت هناك تسهيلات لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء.

هذا وقد اقتحم حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء من قبل الاطار التنسيقي ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

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