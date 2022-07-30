قريباً.. انطلاق أول مهرجان دوليّ تحت عنوان "سلام فرمانده"

العالم - ايران

بغية تعزيز حركة الأناشيد الغنائية والترويج للنشيد الملحمي "سلام فرمانده/سلام يا مهدي"، بادرت قناة الكوثر الفضائية بإطلاق مهرجان بعنوان وموضوع هذا النشيد ولأول مرة، مهرجان "سلام فرمانده" الدولي بمشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت العلاقات العامة لقناة الكوثر أثناء إعلانها عن هذا الخبر أن قسم الأطفال والناشئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا المهرجان، مضيفة: إن قناة الكوثر العالمية، ومن خلال الإعلان الذي نشرته بالتزامن مع عيد الفطر العيد وعيد الأضحى المبارك، لجميع الأطفال واليافعين في العالم الإسلامي، الذين يحبون ويوالون الإمام المهدي (عج)، قد دعتهم لإرسال أعمالهم المسرحية والأدبية والمرئية والموسيقة وفديوهاتهم المتعلقة بأنشودة "سلام فدمانده/سلام يا مهدي(عج)" إلى هذه القناة، وذلك قنوات التواصل الخاصة بالقناة: على الإنستغرام والتلغرام والواتساب.

يستمر قبول الأعمال المرسلة حتى 6 أكتوبر القادم)، ويمكن تقديم الأعمال بكافة اللغات، كما سيتم الإعلان عن أفضل الأعمال المشاركة بعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم في ١٧ من ربيع الأول الموافق ل ١٤ اكتوبر في ذكرى ولادة الرسول الكريم محمد (ص)، وستمنح جوائز قيمة للفائزين بمسابقة المرجان، للأطفال واليافعين والكبار.

إذ يعد الاستخدام الأقصى للتلفزيون وقدرة الصورة، أحد أهم استراتيجيات القناة لتحقيق تكامل أكبر للحدث الثقافي الكبير الذي وحد جهود المسلمين من مختلف انحاء العالم لإنتاج أنشودة "سلام فرمانده /سلام يا مهدي" ولهذا الهدف كان البرنامج الأسبوعي المباشر والخاص بمهرجان "سلام فرمانده" الدولي،في جدول أعمال المجموعة، وسيتم خلاله عرض أفضل الأعمال الواردة خلال أسبوع انعقاد المهرجان، بهدف تشجيعكم مشاهدينا الأعزاء على إرسال أعمال أكثر وأفضل.

وقد أعلنت العلاقات العامة لقناة الكوثر عن موعد بث البرنامج وهو كل يوم الجمعة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة-الساعة 19:00 بتوقيت طهران.

يمكنكم التواصل مع المهرجان عبر العناوين التالية:

الإنستغرام: Alk4kids

الموقع الإلكتروني: www.alkawthartv.ir

واتساب: 00989108994101

التلغرام: alk4kids

ويمكن للراغبين في المشاركة في هذا المهرجان التعرف على شروط وأحكام تقديم الأعمال للمهرجان الدولي "سلام فرمانده" من خلال مراجعة موقع قناة الكوثر الفضائية.