الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول

العالم - ايران

والقى الرئيس " رئيسي " كلمة في اهالي قرية " مزداران " المنكوبة بالسيول والذين التفوا حوله أشار فيها الى اجتياح السيول لـ 140 مدينة و550 قرية، معربا عن بالغ شكره لكل رجال الاغاثة والعاملين في جمعية الهلال الاحمر وقوات التعبئة الشعبية وكل الذين شاركوا في اغاثة المواطنين ويشاركون في عملهم هذا، داعيا المواطنين المؤمنين الى التحلي بالصبر لتجاوز هذه المرحلة العصيبة.

وقد أصدر رئيس الجمهورية أوامره الى محافظ طهران بعد استماعه لاحتجاج الاهالي لقلة الامكانات لتلبية احتياجات هؤلاء المواطنين وتقديم تقرير له بهذا الخصوص.

وكان وزير الطاقة " علي اكبر محرابيان " قد زار أمس الجمعة مدينة فيروز كوه وتفقد المناطق المتضررة بالسيول في هذه المدينة، معلنا استعداد وزارته لإرسال قوات الاغاثة الى هذه المناطق.

وأشار الوزير الى ايعاز رئيس الجمهورية للوزراء في الحكومة لتعبئة كافة امكاناتهم لمواجهة السيول التي اجتاحت 18 محافظة ايرانية، موضحا أنه ونظرا لبيانات الانواء الجوية بخصوص هطول الامطار في الايام القادمة والفيضانات الناجمة عنها، فإن قوات الاغاثة بوزارته اصبحت في حالة تأهب قصوى لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر محتملة.

وتابع وزير الطاقة قائلا: لقد تم ارسال فرق عمليات واغاثة الى المناطق التي اجتاحتها السيول مثل "امام زادة داوود" و "فيروز كوه" و "رودهن" و "دماوند" و "سيستان وبلوشستان"، وتوجه وفد من طهران الى يزد يضم 12 مسؤولا لتقديم الخدمات للمتضررين بالسيول هناك.

وأعلن " محرابيان " وضع وزارة الطاقة قواتها الى جانب الجهات المعنية في حالة تأهب قصوى للسيطرة على السيول التي شهدتها الكثير من المدن الايرانية.