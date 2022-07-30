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العامري يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس

العامري يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم السبت، الاطار التنسيقي والتيار الصدري، الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني.

العالم-العراق

وقال العامري في بيان.. "الى جميع الاخوة الاعزاء شركاء الوطن في الاطار التنسيقي والتيار الصدري ، وكل من تهمه حياة العراق والعراقيين ، ادعوكم جميعا الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني ، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من اجل تجاوز الخلافات ، التي مهما كانت فهي قابلة للحل والتفكيك بهدوء وبعيدا عن الانفعالات".

وأشار إلى أن "كل ماجرى لغاية الآن يدور في حدود الممارسة الديمقراطية الا ان شعبنا الصابر ينظر بخوف وحذر الى ما يمكن ان تجره الاوضاع الحالية من فتنة ، وما يمكن ان يسببه الانفلات من اراقة للدماء، وبذلك تتحقق امنيات اعداء العراق الذين يتربصون به الدوائر".

ودعا العامري، المعنيين بهذه الازمة الى "البدء بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على اساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون ، فالعراق في وضع لا يحسد عليه ويجب علينا جميعا تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة والانتظار العقيم".

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العامري يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس

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