محلل: المستفيد من اقتحام البرلمان العراقي، حكومة الكاظمي ودول اخرى

خاص بالعالم

وقال السراج في حديث لقناة العالم، ان الحل اذا جاء من الداخل فسيكون افضل للجميع، حيث يحتاج الشعب العراقي الى خطوة تنطلق من النجف الاشرف وتتدخل فيها المرجعية الدينية.

واكد السراج، نحتاج الى عقد مؤتمر للحوار دول تدخل اجنبي، وان هناك قنوات تعمل لصالح طرف على حساب طرف آخر.

كما السراج ان هناك قنوات اعلامية لا يهمها العراق وتعمل لصالح طرف على حساب طرف آخر.

هذا وقد اقتحم اليوم السبت، حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء من قبل الاطار التنسيقي ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

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