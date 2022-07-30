السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

محلل: المستفيد من اقتحام البرلمان العراقي، حكومة الكاظمي ودول اخرى

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي العراقي ابراهيم السراج، ان المستفيد من اقتحام البرلمان هي حكومة الكاظمي، كما ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول مجلس التعاون تريد الكاظمي والتعطيل متعمد.

خاص بالعالم

وقال السراج في حديث لقناة العالم، ان الحل اذا جاء من الداخل فسيكون افضل للجميع، حيث يحتاج الشعب العراقي الى خطوة تنطلق من النجف الاشرف وتتدخل فيها المرجعية الدينية.

واكد السراج، نحتاج الى عقد مؤتمر للحوار دول تدخل اجنبي، وان هناك قنوات تعمل لصالح طرف على حساب طرف آخر.

كما السراج ان هناك قنوات اعلامية لا يهمها العراق وتعمل لصالح طرف على حساب طرف آخر.

هذا وقد اقتحم اليوم السبت، حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء من قبل الاطار التنسيقي ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ماذا يحدث لو تدخل السيد السيستاني.. وماذا فعل بالمشروع الصهيوني الغربي؟

مراسل العالم: هناك من سهل دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الايراني يزود العشرات من مروحياته بمنظومة الرؤية الليلية

الاعلام الامني: تدمير وكر لعصابات داعش وقتل ثلاثة من عناصره في ديالى

في دولة أوروبية.. مقتل طبيبة دافعت عن لقاحات كورونا

بيان الاطار التنسيقي حول مكان وزمان التظاهرة، لـ"حماية الدولة"

شاهد بالفيديو.. هل دخل الصحفي الصهيوني لمكة بتأشيرة دخول؟

شاهد بالفيديو.. مشروع ميررو لاين الخرافي.. جنون إبن سلمان.. ما سرّه؟